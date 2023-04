Sindaco Monte Cavallo, fondi Pnrr sono vita per i piccoli Comuni

(ANSA) - MONTE CAVALLO, 21 APR - Sul versante maceratese dell'Appennino umbro-marchigiano, incastonato tra le montagne, sorge Monte Cavallo (Macerata) che con i suoi 105 residenti è il Comune più piccolo delle Marche e uno dei più piccoli sull'intero territorio nazionale. Il minuscolo borgo, colpito anche dal sisma del 2016, è stato raggiunto dall'ANSA per capire che impatto potrà avere qui il Pnrr e se i progetti potranno essere conclusi entro il 2026 come l'Europa chiede di fare all'Italia. Il sindaco Pietro Cecoli è seduto dietro la scrivania del suo ufficio, sotto i suoi occhi la lista dei progetti finanziati e a voce sostenuta sottolinea che "i fondi del Pnrr sono vita per questi piccoli borghi, sono la base per costruire un nuovo futuro". "Ma - aggiunge - dobbiamo essere messi nella condizione di ricevere e spendere questi soldi, altrimenti rischiamo di scomparire". "Abbiamo chiesto 9 milioni e 245 mila euro tra Pnrr e Piano nazionale complementare sisma - spiega -. Ad oggi abbiamo ricevuto soltanto 400mila euro, tanto che i progetti sono fermi e uno che era stato avviato si è interrotto perché la ditta non può continuare a lavorare senza la garanzia economica". I progetti vanno dalla rigenerazione urbana, alla sistemazione delle strade e dei dissesti idrogeologici. Quello a cui tiene di più il sindaco "è la realizzazione di una centralina a biomasse, alimentata solo dalla legna, che potrebbe garantire a Monte Cavallo l'autosufficienza energetica e una produzione di acqua calda che consentirebbe di creare magari una spa e una piscina. E soprattutto potrebbe dare lavoro a una quindicina di persone e questo significherebbe anche ripopolare il borgo che anno dopo anno perde qualche anziano". Cecoli, come altri 'colleghi' chiede "una legge speciale per la montagna italiana". (ANSA).