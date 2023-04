Incidenti stradali: si toccano due moto, muore un motociclista

(ANSA) - CAMERINO, 21 APR - Incidente mortale lungo la strada provinciale 'Muccese' nei pressi di Camerino, dove si sono scontrati due amici che viaggiavano in sella alle rispettive moto. Nell'urto è deceduto Massimo Aquilanti, 62 anni di Ancona, mentre è rimasto ferito un 66enne che è stato trasportato all'ospedale di Ancona in eliambulanza. I due facevano parte della stessa comitiva anconetana, composta da una ventina di motociclisti, che si stava dirigendo da Camerino verso Muccia per un giro nell'entroterra maceratese. L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della strada provinciale. Dai primi rilievi, sembra che Aquilanti, in sella ad una Bmw, abbia prima urtato la moto, una Ktm, sulla quale viaggiava il 66enne.

Entrambi sono finiti a terra, con il 62enne che ha toccato il guardrail ed è poi finito nei pressi di un palo della segnaletica stradale, morendo sul colpo. Sul luogo i mezzi di soccorsod el 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che son al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).