Comunali: Bernini, Silvetti è il candidato giusto per Ancona

(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Daniele Silvetti è "il candidato giusto per Ancona" per la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini: "lo vogliamo sindaco al primo turno".

L'esponente di governo ha partecipato oggi alla presentazione della lista Forza Italia - Civici Ancona, che supporta il candidato di centrodestra, dopo un incontro all'Inrca. Bernini ha lanciato un appello contro l'astensionismo: "in democrazia contiamo sempre, ma c'è un momento in cui la nostra intensità di cittadini repubblicani è all'apice: quando abbiamo in mano la scheda elettorale e una matita, non priviamoci di questa possibilità, scegliamo di scegliere". La ministra ha citato anche il leader Silvio Berlusconi, "che per primo ha usato per la politica la parola amore,' l'Italia è il paese che io amo'".

Silvetti ha sottolineato la "trasversalità" delle liste che lo sostengono ed ha rimarcato che Ancona deve avere un ruolo da "capofila" e "riappropriarsi della propria identità", non essere più identificata come la città che si trova "sotto Rimini o prima di Pescara". "La nostra è una proposta pacata - ha aggiunto - ma molto convinta". Trentadue i candidati in corsa, di cui 13 donne, per la lista che abbraccia diverse professioni, nazionalità ed età (dai 22 ai 74 anni), con esponenti della politica e cittadini. In lizza imprenditori, esponenti dell'associazionismo, lavoratori del mondo della pesca, dell'agricoltura, studenti, pensionati, infermieri. Capolista Vincenzo Rossi già consigliere comunale e funzionario tecnico dell'Univpm. Tra i nomi noti anche l'allenatore professionista di basket Gabriele Carmenati, Patrizio Piaggesi e Franco Latini già dirigenti scolastici, Alessandro Gioacchini, imprenditore informatico e chitarrista. La candidata più giovane è Alessia Manoni, studentessa 22enne Univpm e volontaria della Cri.

Presenti il commissario regionale di Fi Francesco Battistoni, il coordinatore provinciale Gianluigi Tombolini, il consigliere regionale dei Civici Rossi, la capogruppo in Consiglio regionale Jessica Marcozzi e l'assessore regionale Stefano Aguzzi. (ANSA).