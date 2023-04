Vice capo Polizia Rizzi presenta suo libro ad Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 APR - "Caminante no hay camino sino estelas en la mar…" con questi versi del poeta spagnolo Antonio Machado il prefetto Vittorio Rizzi, vice capo della Polizia, direttore della Polizia criminale, ha chiuso ad Ascoli Piceno l'evento di presentazione del libro "Investigare 4.0.

Criminologia e criminalistica. Viaggio nel mondo delle indagini". Un pensiero indirizzato ai più giovani presenti in sala con la volontà di trasmettere un messaggio positivo, quello di avere il coraggio e la forza di fare i propri passi e di seguire i propri sogni, con ambizione e determinazione.

L'evento è stato moderato da Remo Croci, giornalista ed ex inviato del Tg5 e ha visto gli interventi di Umberto Gioele Monti, procuratore capo della Repubblica di Ascoli, Gian Luca Gregori, rettore dell'Università Politecnica delle Marche, oltre che dello stesso Vittorio Rizzi.

Il testo, curato dallo stesso Rizzi con Anna Maria Giannini, raccoglie contributi tecnici che spaziano dai sopralluoghi sulla scena del crimine al ruolo della genetica, della chimica e della balistica; dallo studio della psicologia delle vittime fino alle varie forme che assume oggi la criminalità organizzata. Non mancano approfondimenti sulla internazionalizzazione dei reati, sul controllo dei territori e sul giornalismo investigativo.

"I contributi di cui si compone questa pubblicazione - scrive Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nella prefazione - mi richiamano alla mente le parole del filosofo greco Aristotele 'l'intelligenza non consiste solo nella conoscenza, ma anche nella capacità di applicare la conoscenza alla pratica'. Credo che questo sia il miglior incipit per questo trattato di criminalistica". (ANSA).