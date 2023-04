Terremoto: Marche, 2.456 chiese e edifici culto danneggiati

Si è riunita presso la sede della Cei la Consulta per i beni culturali di interesse religioso (sisma 2016), alla presenza del Presidente, il cardinale Matteo Zuppi, del Segretario Generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Guido Castelli, e del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016, Paolo Iannelli. Composta dalla Conferenza Episcopale Italiana, dai Vescovi delle Diocesi colpite dal terremoto del 2016, dal Commissario Straordinario e dal Ministero della Cultura, la Consulta rappresenta uno strumento di confronto per affrontare e risolvere congiuntamente le questioni relative alla ricostruzione dei beni culturali di interesse religioso. Le chiese e gli edifici di culto, pubblici e privati, danneggiati dal sisma del 2016-2017 sono stati 2.456. La programmazione commissariale prevede 1.260 interventi finanziati, per oltre 757 milioni di euro. (ANSA).