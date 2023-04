Scuola: provincia Ascoli, in fase avvio lavori 31,5 milioni euro

Ammontano ad oltre 31,5 milioni gli interventi in fase di avvio o appalto da parte della Provincia di Ascoli Piceno sulle scuole del territorio; solo tra aprile e settembre prossimo partiranno numerosi lavori per circa 10 milioni e 200 mila euro. Sono alcuni numeri forniti dal presidente della Provincia Sergio Loggi ha esordito nella conferenza stampa per fare il punto sull'edilizia scolastica alla luce delle nuove risorse tra Pnrr e delle ordinanze speciali per la ricostruzione post sisma. Nel piano opere pubbliche 2023/2024 sono previste ulteriori risorse per circa 65 milioni di euro.

Entro maggio, è stato annunciato, inizieranno i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Industriale "Fermi" di Ascoli per quasi 5 milioni di euro. A giugno partiranno i lavori di adeguamento sismico per 3,3 milioni di euro presso Liceo Artistico Licini di Ascoli; sempre a giugno, per un importo di circa 1 milione e 370 mila euro inizieranno i lavori di adeguamento sismico dell'Ipsia di Ascoli. Sostanzioso è anche il pacchetto di interventi che ammontano ad oltre 21 milioni e 200 mila euro in fase di appalto e aggiudicazione nei prossimi mesi.

Nell'elenco compaiono i lavori di miglioramento sismico all'Istituto Mercantini di Ripatransone (1 milione e 650 mila euro) e quello di miglioramento sismico riguardanti il corpo "A" della sede del Liceo Classico Leopardi di San Benedetto (1 milione e 150 mila euro). È in fase di progettazione esecutiva con appalto a giugno e, aggiudicazione dei lavori a settembre, la realizzazione del nuovo edificio scolastico temporaneo presso la sede di Via della Repubblica dell'Istituto Fermi per un totale di 2,5 milioni di euro. Ammonta a 664mila euro la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico della palestra dell'Istituto Fermi. Sempre in tema di impianti sportivi al servizio delle scuole a settembre sarà aggiudicato l'appalto di 2 milioni e 714mila euro per la costruzione della palestra dell'Istituto Mazzocchi - Umberto I di Ascoli. A circa 2 milioni 724mila euro ammontano invece i fondi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra dell'Istituto Itc Capriotti di San Benedetto con prevista aggiudicazione a settembre. Sempre all’Istituto Capriotti entro dicembre è prevista la messa in sicurezza del plesso scolastico (5,1 milioni di euro). Saranno infine aggiudicati entro fine anno i lavori di adeguamento sismico dell’ala sud-est dell’Ipsia di Ascoli (3 milioni e 105mila euro).

Novità anche sul fronte della realizzazione del nuova sede dell’Istituto Psico-Pedagogico Trebbiani in località Pennile di Sotto di Ascoli Piceno. Il Servizio Edilizia Scolastica della Provincia sta infatti predisponendo gli atti per la gara europea dell’importo di oltre 9,5 milioni di euro con aggiudicazione dei lavori entro fine anno.(ANSA).