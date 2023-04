Parte da Bologna FabrianoInAcquarello 2023, 1.200 opere

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 20 APR - Ai nastri di partenza FabrianoInAcquarello 2023. Quest'anno sono più di 88 i Paesi del mondo che hanno cooperato con gli organizzatori di InArte, nel lunghissimo lavoro di preparazione dell'evento, iniziato a giugno 2022 quando sono stati resi pubblici i nomi dei 120 referenti internazionali per coordinare l'appuntamento 2023. In mostra, prima a Bologna, dal 23 al 25 aprile, poi varie tappe in Italia sino a Fabriano, dal primo maggio, 1.200 opere suddivise in due collezioni di diverso formato, tutte dipinte su carta, più una terza mostra digitale che rappresenta la totalità delle opere e sarà testimonianza degli stili internazionali, per l'iniziativa giunta alla sua 14esima edizione.

"A Bologna - annuncia la curatrice Anna Massinissa - incontreremo i grandi maestri ed i produttori di materiali di qualità, svolgeremo le sessioni tecnico/artistiche del convegno e rinnoveremo il nostro impegno di arte solidale, ecologica, innovativa. Il 26 aprile partiremo con una selezione di Artisti in painting holiday verso Verona, Venezia, Firenze, fino a raggiungere Fabriano (Ancona) il Primo Maggio". Qui nella Piazza e nei luoghi d'arte, insieme alle istituzioni, alla Cartiera Fabriano, ai Mastri artigiani cartai fabrianesi, "svolgeremo tutta la parte istituzionale e gioiosa del progetto di Arte Relazionale cui FabrianoInAcquarello è da sempre legato. La painting holiday accompagnerà gli artisti anche nei territori e nei borghi dell'Appennino Marchigiano, fino alla partenza che concluderà questa prima sessione del convegno 2023".

Dal primo luglio al 20 Agosto, si svolgerà la seconda sessione di FabrianoInAcquarello, con l'allestimento delle 1.200 opere. Previste residenze artistiche tra Fabriano, Genga e Serra San Quirico, con performances, laboratori e "prezioso tempo di amicizia e creatività" secondo gli organizzatori. (ANSA).