Musica: Lazza e Noemi con Dardust al Memorial Troiani ad Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 APR - Anche quest'anno la musica e lo spettacolo tornano a favorire la ricerca ad Ascoli Piceno con la 24/a edizione del "Memorial Alessandro Troiani". L'evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell'Ail si terrà venerdì 9 giugno in piazza del Popolo ad Ascoli con la direzione artistica di Dario 'Dardust' Faini. Durante la conferenza di stampa di presentazione l'artista, producer e pioniere della musica classica alternativa ha rivelato i nomi degli ospiti d'eccezione: Lazza e Noemi, che si uniranno a lui sul palco di piazza del Popolo per dei live accompagnati da pianoforte e quintetto d'archi. Oltre a loro, anche un ospite a sorpresa salirà sul palco la sera del Memorial. L'Ail di Ascoli Piceno opera per sensibilizzare nei confronti della ricerca e supportare il reparto di Ematologia dell'Ospedale Mazzoni. Il Memorila è intitolato ad Alessandro Troiani, ragazzo colpito dalla leucemia, che si è battuto affinché nella sua città fosse istituito un centro di ematologia. Il suo desiderio si è potuto realizzare dopo la sua scomparsa. Già da diversi anni Dardust ne è direttore artistico. (ANSA).