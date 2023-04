Luogo osservazione nidi aquile Parco Sasso Simone e Simoncello

(ANSA) - PESARO, 20 APR - Identificare un luogo di osservazione del nido di aquile che da poco tempo hanno nidificato nel parco Parco Naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, nel Montefeltro tra Marche ed Emilia Romagna. E' l'obiettivo di un sopralluogo compiuto stamattina dall'assessore regionale per i parchi e le aree protette delle Marche Stefano Aguzzi nel Parco dove da poco hanno nidificato aquile. "Un evento straordinario - commenta Aguzzi - che ha visto per la prima volta nidificare l'aquila nella regione e a sua volta attrattivo per tutti gli appassionati della natura".

Per questo motivo "occorre individuare una postazione idonea che permetta di vedere questi rapaci in sicurezza e senza disturbare la coppia. Per il parco è un evento importante che mette in evidenza come siano attivi i vari habitat e in espansione le specie selvatiche, tendenza confermata dagli ultimi monitoraggi".

Accompagnato dal presidente e dal direttore del parco Lino Gobbi e Gianfranco Soriani, dal sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri e dal presidente dell'Unione montana Andrea Spagna, Aguzzi ha evidenziato come la Regione riservi massima attenzione verso un'area di grande rilevanza: "Un'area naturale protetta situata nel cuore del Montefeltro che presenta indubbiamente elementi di forte pregio paesaggistico e che conserva, oltre agli aspetti naturalistici, anche luoghi dal significato storico e archeologico".

Aguzzi ha visionato lo stato di avanzamento dei lavori per l'accesso al parco delle persone con disabilità finanziati con bando della Regione: "Sono investimenti nel settore delle aree naturali protette che hanno lo scopo di effettuare interventi che amplino e migliorino l'accessibilità dei percorsi escursionistici alle persone con disabilità motorie". Il bilancio di previsione 2022/2024 stanzia 200mila euro per investimenti in aree naturali per migliorare l'accessibilità dei percorsi escursionistici alle persone con disabilità motorie: "risorse che integrano analoghi investimenti dei Soggetti gestori dei parchi e delle riserve naturali. Sono messe a disposizione dai Programmi regionali di settore succeduti nel corso degli anni (Ptrap e Pquap). (ANSA).