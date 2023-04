Archeologia: riapre museo di Arcevia con reperti necropoli

(ANSA) - ARCEVIA, 20 APR - Dopo quasi sei mesi di lavori è stato riaperto al pubblico il Museo Archeologico Statale di Arcevia (Ancona). Un intervento importante per il riallestimento del polo museale che contiene, tra gli altri, i reperti degli antichi abitati di Monte Croce Guardia e Montefortino dove è stata scoperta una necropoli. I lavori hanno riguardato sia l'edificio ospitato all'interno dell'ex convento di San Francesco del XIII, con il ripristino delle originarie cromie settecentesche, sia la revisione del percorso espositivo.

Tante le novità illustrate da Luigi Gallo della Direzione Regionale Musei Marche e dalla direttrice del museo arceviese Claudia Casavecchia: una rinnovata veste grafica che rende l'esposizione più accessibile; le didascalie sono anche in lingua inglese e alle vetrine sono agganciate riproduzioni in 3D per la lettura tattile con relativa didascalia in Braille (italiano e inglese). Le teche hanno inoltre un'altezza tale da permetterne la fruizione anche a chi è in sedia a rotelle. Tra i reperti sono ora esposti al Museo di Arcevia la preziosa parure di ori e parte del corredo della tomba XXIII proveniente dalla necropoli di Montefortino, oltre all'allestimento di un paesaggio preistorico dell'ultima glaciazione o la vita in un villaggio della fine dell'età del Bronzo. (ANSA).