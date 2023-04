A fuoco copertura edificio, danni per alcune migliaia euro

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 20 APR - Un incendio è scoppiato sulla copertura in legno ventilato di un edificio di tre piani in località Santa Croce a Fabriano (Ancona) ier sera.

Interessata dalle fiamme, una superficie di circa 20 mq. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino ha evitato che il rogo si propagasse. La scintilla che ha originato le fiamme è dovuta ad alcuni lavori di ristrutturazione e impermeabilizzazione, in corso sulla copertura dello stabile che non è stato dichiarato inagibile.

Nessuna delle famiglie che vi abitano è stata evacuata. Una squadra di vigili del fuoco ha lavorato con due autobotti e con l'ausilio dell'autoscala arrivata dalla Centrale di Ancona. In poco tempo si è provveduto a spegnere le fiamme e a bonificare l'area dell'intervento. La celerità dei soccorsi ha evitato che potessero essere coinvolte delle persone, ci sono stati solo danni materiali per alcune migliaia di euro. (ANSA).