Spara con fucile da caccia a pallini contro saracinesca bar

La saracinesca metallica di un bar colpita con piombini esplosi da un'arma da fuoco. Per questo episodio, avvenuto nei giorni scorsi a Fermo e segnalato da un commerciante, i carabinieri della locale stazione hanno identificato e denunciato l'autore del danneggiamento, un 32enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Sono in corso approfondimenti per capire i motivi del gesto, verosimilmente riconducibile a screzi avuti pochi giorni prima fra il 32enne e l'esercente del bar.

L'uomo, secondo le indagini dei militari, avrebbe danneggiato la saracinesca metallica dell'attività commerciale, esplodendo contro due cartucce da caccia a pallini, calibro 16. Una volta raccolti sufficienti indizi, i carabinieri hanno richiesto e ottenuto dalla Procura fermana un decreto di perquisizione domiciliare. Nella camera da del denunciato, è stato rinvenuto un fucile da caccia calibro 16 marca Beretta, con 27 munizioni dello stesso calibro, e un bossolo calibro 50 da artiglieria contraerea, già esploso. Il 32enne è stato denunciato per danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose e porto abusivo di armi; una seconda denuncia è scattata nei confronti del padre dell'autore del danneggiamento, per omessa custodia di armi poiché le stesse dovevano essere custodite nel suo appartamento e non in quello del figlio. All'uomo è stata ritirata in via cautelare una seconda arma di sua proprietà (una carabina calibro 22). (ANSA).