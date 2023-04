Regione e Mit accelerano su opere Polo Intermodale Marche

(ANSA) - ANCONA, 19 APR - La Regione Marche accelera sul Polo Intermodale delle Marche, realizzazione di un'offerta intermodale complessiva che potrebbe aumentarne la competitività su scala nazionale e internazionale: le tre strutture al centro del progetto - aeroporto di Falconara, porto di Ancona e Interporto a Jesi - sono state visitate oggi dai viceministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami e Edoardo Rixi. Accompagnati dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, hanno fatto anche il punto sui progetti di potenziamento e di integrazione tra le infrastrutture, finora scarsamente collegate tra loro. Per l'Interporto - nelle cui vicinanze è prevista la realizzazione di un mega hub di Amazon - i rappresentati del governo hanno annunciato l'arrivo di 43 milioni, di cui "20 milioni come sblocco di vecchi finanziamenti e 23 nuovi su bando nazionale". Sull'aeroporto delle Marche, secondo Rixi "a giugno partiranno le gare per la gestione delle tratte di Roma Napoli e Milano per i prossimi 3 anni". Per le ferrovie, si va verso lo sblocco dell'ultimo miglio della tratta funzionale al collegamento del porto con interporto. "A marzo - ha detto Rixi potrebbe iniziare la cantierizzazione delle opere con una prospettiva quadriennale". Sul porto, i viceministri hanno sottolineato la necessità "di investire sull'ampliamento delle banchine e dello scalo, e chiudere quelli che sono veri e propri colli di bottiglia nel sistema del trasporto merci". "C'è un patrimonio importante che va messo a sistema per produrre risultati - il commento di Acquaroli -. Oggi abbiamo un'area strategica dove si è insediato uno dei più grandi player della logistica mondiale. Ancona e tutte le Marche hanno tutte le potenzialità per diventare un hub molto attrattivo soprattutto guardando verso est. Continueremo a lavorare per rendere sempre più efficienti tutte e tre le infrastrutture con gli investimenti necessari". Secondo Bignami inoltre "dobbiamo prepararci ad avere una capacità logistica superiore rispetto a quella a cui siamo abituati altrimenti rischiamo di perdere opportunità che si potrebbero andare a creare nei prossimi anni con la fine della guerra e la ricostruzione nell'Est Europa".

(ANSA).