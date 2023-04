Passaggi Festival, premi a Franco Cardini e Lucia Annunziata

(ANSA) - FANO, 19 APR - Lo storico Franco Cardini riceverà il Premio Passaggi il 25 giungo durante l'11/a edizione di Passaggi Festival, la manifestazione dedicata ai libri di saggistica e non-fiction in programma a Fano (Pesaro Urbino) dal 21 al 25 giugno. Cardini presenterà il saggio "Le vie del sapere", Il Mulino. L'altro riconoscimento del festival, il Premio giornalistico "Andrea Barbato", sarà assegnato, d'accordo con Ivana Monti Barbato, alla giornalista Lucia Annunziata, che il 22 giugno porterà a Fano il suo ultimo libro "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico", Feltrinelli.

Duecento gli ospiti del festival, articolato in 9 sedi fra centro storico e lungomare. Si parlerà della guerra in Ucraina e sul palco salirà l'inviato Luca Steinmann, che presenterà il suo libro da Rizzoli, offrendo il punto di vista di giornalista al fronte con i soldati russi. Di legalità parlerà Nando dalla Chiesa con il suo "La legalità è un sentimento" (Bompiani).

L'appuntamento con il mondo dello sport sarà con Pippo Inzaghi, che ha raccontato la sua vita nell'autobiografia "I miei primi 50 anni" (Cairo). Sul versante politico, Piero Ignazi presenterà "Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni" (Il Mulino) e si confronterà con l'ex presidente della Camera e padre della svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini.

Tra gli altri ospiti, Mario Giordano, Carlo Cottarelli, l'immunologa Antonella Viola, l'antropologa Cristina Cassese, Annarita Briganti con una biografia di Gae Aulenti, Elena Di Cioccio, Simonetta Sciandivasci, lo storico dell'arte Flavio Caroli, Giovanni Boccia Artieri, Sabina Guzzanti che presenterà il suo libro distopico ANonniMus" (HarperCollins). Al festival si parlerà anche di musica, fumetti e graphic novel. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. (ANSA).