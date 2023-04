Consiglio Marche, presidente Latini confermato all'unanimità

(ANSA) - ANCONA, 19 APR - Confermato all'unanimità dall'aula, con 29 voti favorevoli, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini (Popolari Marche-Udc); confermati anche i vice presidenti Andrea Biancani (Pd) e Gianluca Pasqui (FI). Peri consiglieri segretari, confermata Micaela Vitri (Pd) mentre Pierpaolo Borroni (FdI), nell'ambito degli accordi di metà legislatura, sostituisce Marco Marinangeli (Lega). Le votazioni per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza si sono tenute a fine mattinata.

A proposito della conferma di Latini, anche Pd, M5s e Gruppo Misto hanno aderito alla proposta della maggioranza, esprimendo voto favorevole per voce del capogruppo dem, Maurizio Mangialardi, che in aula aveva sottolineato la necessità di un rispetto per il ruolo delle opposizioni nell'intero assetto istituzionale, allargando il discorso alle commissioni. "Abbiamo capito che c'è un patto, - ha detto Mangialardi - mi fido del presidente Acquaroli, della sua parola, e dei capigruppo intervenuti da Ciccioli, Marinelli, Giacomo Rossi e Marcozzi.

Hanno garantito il rispetto dei ruoli, - ha aggiunto -. Un fatto nuovo e importante, penso si apra sul piano istituzionale una nuova stagione. Significa che il patto che sanciamo in quest'aula debba essere interpretato e attuato nell'assetto delle Commissioni, per questo motivo Pd, M5s Gruppo Misto aderirà alla proposta di Dino latini".

Renzo Marinelli (Lega) ha respinto ipotesi di "conta", ribadendo di voler eleggere "nella maniera più pulita possibile": "come Gruppo Lega siamo responsabili e coloro che danno equilibrio a maggioranza e assise. Rinunciamo a un posto nell'ufficio di presidenza, - ha aggiunto -, la volontà è andare avanti uniti con gioco di squadre per il bene dei marchigiani".

Latini "ha fatto da garante, dando la possibilità di esprimersi nel rispetto delle leggi e del regolamento".

Ciccioli (FdI), "accogliendo l'appello di Acquaroli e gli auspici dei capigruppo" ha confermato la "conferma di fiducia e sostegno al presidente Latini come agli altri candidati espressi dalla maggioranza"; ha anche ribadito che "diritti" e "spazi" della minoranza "verranno rispettati". Conferma della fiducia per Latini anche da Jessica Marcozzi (FI) e Giacomo Rossi (Civici). (ANSA).