Comuni: Pesaro città Cantiere, al via 20 milioni euro interventi

"Pesaro città Cantiere" si prepara a "vivere una stagione straordinaria". «Ai nastri di partenza - riferisce il sindaco Matteo Ricci - ci sono circa 20milioni di euro di interventi importantissimi, che andranno a riqualificare, rendere più bella, moderna, vivibile, sicura e accessibile una delle zone più strategiche della città". Si parla del "trilatero del Cavalcaferrovia, via dell'Acquedotto e la Stazione": "sarà una grande opportunità di sviluppo. Nei prossimi mesi ci sarà una concomitanza di cantieri concentrati in una zona già 'congestionata', che comporterà inevitabili modifiche alla viabilità che verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza".

Cartine alla mano il sindaco e l'assessore al Fare Riccardo Pozzi hanno illustrato costi e tempistiche. Il primo intervento partirà domani: il Cavalcaferrovie De Sabbata. La messa a norma costerà 3 milioni di euro (contributo ministeriale) e interesserà la parte sottostante; il cavalcaferrovia sarà sempre transitabile (due corsie, una per senso di marcia). Inizio lavori a fine mese fino a marzo 2024, la riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini, (745mila euro; contributo ministeriale). "Prevede messa a norma e rinnovamento attraverso la demolizione di una parte delle rampe e la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minore (dal 15% all'8% ndr) per agevolare le persone con ridotta capacità motoria e facilitare il passaggio dei ciclisti, ora costretti a scendere dalla bicicletta per attraversare il percorso". Tra gli altri interventi: Stazione (8 milioni di euro, finanziamenti Rfi, lavori da giugno 2023 per circa un anno), parcheggio a sud (1 milione di euro, Comune), bike hub (811.270€ contributo ministero progetto S.PR.IN.T), area Ex Metropark (627.000€, finanziamento RFI), via dell'Acquedotto e riqualificazione teatro Piccola Ribalta (320.000mila euro contributo ministero progetto S.PR. IN.T, lavori tra maggio e novembre prossimi), ponte ciclopedonale e ciclabile via dell'Acquedotto (3.805.000 euro contributo ministeriale progetto S.PR. IN.T, lavori da marzo scorso ad agosto 2024), il progetto "Stazione di Posta - Housing Sociale" (910mila euro con fondi Pnrr, lavori tra gennaio 2024 e marzo 2026". (ANSA).