Comunali: Lega presenta lista candidati a sostegno di Silvetti

Tredici donne e 19 uomini, un'età che va da 20 a 81 anni, una grande varietà di lavori e professioni, ma anche di settori di provenienza. E' la lista della Lega per le prossime amministrative di maggio, presentata oggi ad Ancona dal candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti dal segretario provinciale Elena Campagnolo e dal commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti. "Siamo orgogliosi delle donne e uomini che si sono messi al servizio della Lega e della loro città - hanno detto Campagnolo e Marchetti -. Ancona è da sempre roccaforte della sinistra, governano loro da decenni e purtroppo i risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti. Strade e muri, arredo urbano e servizi fotografano anni di mancate risposte, non basta il frettoloso restyling delle strade per nascondere il degrado della città che a causa dei suoi amministratori ha perso di identità e capacità attrattiva". "Siamo noi la vera nuova storia - ha sottolineato Silvetti, riferendosi allo slogan scelto dalla candidata del centrosinistra Ida Simonella -, siamo noi la discontinuità, siamo al punto che il centrosinistra ci rincorre, nei sondaggi e nei temi". In lista la consigliera comunale uscente Antonella Andreoli, l'architetta Ambretta Benvenuti, proveniente dalle fila di Forza Italia, l'operatore culturale Massimiliano Cangenua e poi pensionati, operatori sanitari, professionisti. Ma c'è anche l'ex coordinatrice comunale di Azione Francesca Cantarini, architetta paesaggista. Una scelta, la sua, non legata al recente strappo tra Calenda e Renzi: ad Ancona Azione, Italia Viva e Psi, corrono insieme con la lista Riformisti. Un mese fa Cantarini si era fatta fotografare con Simonella, il giorno dopo aveva dato le dimissioni, ufficialmente per impegni di lavoro. Per poi presentarsi oggi all'incontro con la stampa insieme alla Lega. "Il mio obiettivo è intercettare il voto di centro" ha detto. (ANSA).