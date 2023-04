25 aprile: nel Maceratese marcia sui sentieri dei partigiani

(ANSA) - TOLENTINO, 19 APR - In occasione del 79/o anniversario dell'eccidio di Montalto (Macerata), avvenuto il 222 marzo 1944, domenica 23 aprile si terrà la diciannovesima edizione della "Marcia della memoria...sulle orme della Resistenza", una manifestazione che consente ai partecipanti di ripercorrere, ancora oggi, i sentieri dei partigiani. L'evento è promosso dall'Anpi, attraverso un apposito Comitato organizzatore, dalla Regione Marche, dalla Unione dei Comuni Montani Monti Azzurri e dai Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino, dall'Istituto storico per la Resistenza "Mario Morbiducci", dall'Istituto Alcide Cervi e in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. Il programma della marcia prevede alle ore 8:30 a Tolentino la deposizione della corona in piazza della Libertà sulla lapide che ricorda l'Eccidio di Montalto. Alle ore 10 da Caldarola è fissata la partenza della marcia a piedi verso Montalto per un percorso che, attraversando Vestignano e Valle di Montalto, si snoderà per circa 8 chilometri e mezzo. L'arrivo alla Villa di Montalto è previsto per le 12:30. L'edizione 2023 è stata presentata stamani, tra gli altri, dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e dalla delegata dell'Anpi Manuela Fiorentino. (ANSA).