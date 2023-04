Suicidio assistito: Marche, due proposte di legge del Gruppo Pd

(ANSA) - ANCONA, 18 APR - È ufficialmente iniziato l'iter istituzionale che porterà in discussione in consiglio regionale le due proposte di legge sull'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito sulla base della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale. Lo annuncia il Gruppo Pd Marche. Le due proposte di legge sono state presentate rispettivamente dal capogruppo dem Maurizio Mangialardi e dalla consigliera Manuela Bora. Stamattina infatti, la quarta commissione Sanità e Politiche sociali ha nominato i relatori del testo unificato che saranno lo stesso Mangialardi, per la minoranza, e Giorgio Cancellieri, per la maggioranza.

Le Marche, dunque, sottolinea il gruppo dem, "potrebbero essere la prima Regione italiana ad approvare un provvedimento che va in questa direzione. Una vera e propria svolta, dopo i casi che negli ultimi due anni hanno riguardato Federico Carboni, Fabio Ridolfi e "Antonio", i quali, con le loro vicende personali, hanno dimostrato quanto possa essere lungo, doloroso e irto di difficoltà il percorso di chi chiede, avendo i requisiti previsti dalla sopracitata sentenza, l'accesso alla morte medicalmente assistita". (ANSA).