Elica dalle cappe aspiranti si espande a piani cottura e forni

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 18 APR - Elica spa di Fabriano (Ancona), leader globale nei sistemi aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori elettrici, annuncia la sua espansione nel mondo della cottura domestica attraverso la commercializzazione anche di forni e piani a induzione.

L'ingresso nel nuovo segmento si è reso possibile grazie alla partnership strategica con Ilve, azienda italiana specializzata nella realizzazione di forni a marchio proprio, con sede a Padova, presente sul mercato dagli anni Sessanta. I piani cottura saranno di produzione propria, mentre per i forni si è siglata un'importante partnership strategica con il produttore padovano che permetterà a Elica di entrare in questo segmento di mercato con un'offerta in linea con la strategia di crescita nel mondo del cooking e dei prodotti a marchio proprio.

La nuova proposta di forni a marchio Elica sarà disponibile sui principali mercati europei a partire da maggio e sarà composta inizialmente da cinque modelli. Nel 2016 Elica aveva portato sul mercato i rivoluzionari piani aspiranti, capovolgendo l'idea tradizionale di aspirazione in cucina.

Durante il Salone del Mobile del 2022 ha annunciato LHOV, che include piano cottura, aspirazione e forno e ha dato il via al percorso di espansione di Elica nel mondo del cooking. Il 2023 segnerà un ulteriore passo in avanti, proponendo al mercato non più soltanto prodotti legati all'aspirazione ma anche piani a induzione, forni e complementi accessori come le cantinette vini. Per il prossimo anno l'azienda sta già lavorando a importanti novità che saranno presentate in occasione del Salone del Mobile 2024. "Siamo sicuri che questa alleanza ci permetterà di raggiungere gli obiettivi di business, di consolidare la presenza di Elica nel mondo cooking e darà un'ulteriore spinta alla crescita del Gruppo", commenta Luca Barboni, managing director BU Cooking di Elica. Soddisfazione anche in casa Ilve.

"Sceglierci come partner per implementare l'offerta dei prodotti a marchio Elica e rafforzare la sua presenza in questo settore ci gratifica; un riconoscimento importante" dice Gianluigi Freschi, ceo e general manager di Ilve. (ANSA).