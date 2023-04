Turismo: Acquaroli, bene 2022, verso nuove sfide

(ANSA) - ANCONA, 17 APR - Dal punto di vista del turismo il 2022 è stato "un anno positivo anche sopra le aspettative ma non dobbiamo esaltarci e i numeri vanno contestualizzati. C'erano ancora le ristrettezze per il covid e quindi il turismo interno ha inciso moltissimo, dirottando anche nella nostra regione una buona percentuale di presenze che dobbiamo mantenere, riflettendo adesso su come ripartire e ampliare il potenziale di incoming, anche dall'estero". Lo ha detto il presidente della Regione Marchge, Francesco Acquaroli, titolare anche della delega al Turismo, durante Acquaroli, gli Stati generali del Turismo 2023, evento organizzato a Loreto dalla Confcommercio Marche. "La strategia avviata parte dal potenziamento delle infrastrutture a cominciare dall'Aeroporto delle Marche: "con i vertici dello scalo, con le strutture regionali, con l'Atim, si sta facendo un buon lavoro. Sono stati potenziati i voli su Londra, è stata avviata la rotta su Parigi, si sta lavorando sulla Germania, oltre che per la continuità territoriale da e per Milano, Roma e Napoli, perché il turismo straniero si fa soprattutto per il tramite dell'aeroporto. Accanto a questo c'è la promozione, c'è la capacità di creare un'offerta destagionalizzata e di aprirsi a nuovi mercati". "A fare la differenza però - secondo Acquaroli - non è solo l'aspetto finanziario, ma la capacità di creare un sistema tra i diversi settori. Abbiamo un territorio straordinario, ancora poco conosciuto rispetto alle sue potenzialità, che può avere un margine di crescita enorme avvalendosi del contributo di tutte le componenti, a cominciare dall'enogastronomia, poi c'è il paesaggio, il patrimonio artistico, il turismo legato alla natura, allo sport, alla fede, per citare alcuni cluster. Un sistema con una regia unica, rappresentata da Atim. Se si rema tutti nella stessa direzione anche le sfide più difficili diventano meno pesanti". (ANSA).