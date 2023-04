Sgarbi batte all'asta opere bambini progetto Mus-e a Fermo

(ANSA) - FERMO, 17 APR - Il sottosegretario alla Cultura e critico d'arte Vittorio Sgarbi ha partecipato all'asta del lavori dei ragazzi della Fondazione Mus-e, battendo le opere ed elogiandole davanti al pubblico del Teatro dell'Aquila di Fermo.

"È stata un'esperienza incredibile: la descrizione commentata di Sgarbi dei lavori dei nostri alunni a un pubblico attento che poi ha partecipato, curioso e divertito, all'asta di beneficenza per Mus-e... - il commento di Enrico Paniccià, rappresentante della Fondazione Mus-e Italia e del suo comitato territoriale fermano -. Mi ha commosso, sinceramente, la grande disponibilità del sottosegretario, che dopo la presentazione del catalogo 'I pittori della realtà' è rimasto con noi sul palco del Teatro dell'Aquila partecipando alla presentazione delle opere, tutte, e sottolineo tutte, vendute. Circa 2.000 euro con cui potremo finanziare un laboratorio per un anno intero". Paniccià ringrazia il sindaco Paolo Calcinaro e l'assessore alla Cultura Micol Lanzidei "per averci suggerito e consentito questa collaborazione che ha creato un circuito virtuoso tra scuola e istituzioni: gli alunni Mus-e hanno visitato la mostra e, guidati dai nostri artisti e dalle docenti, hanno realizzato dipinti, collages, installazioni ispirandosi a ciò che avevano visto. Ne sono venuti fuori lavori che il pubblico ha apprezzato e di questo siamo grati in primis ai bambini, poi agli artisti, alle scuole partecipanti, a tutto lo staff Mus-e, agli acquirenti delle opere, all'amministrazione comunale e, di nuovo, a Vittorio Sgarbi, impagabile nel suo essersi prestato, con ironia e garbo, a questo esperimento". La Fondazione Mus-e, da anni presente nelle Marche, coinvolge nel Fermano oltre 600 alunni in percorsi laboratoriali artistici per combattere la povertà educativa. Sono una trentina le classi delle scuole primarie e dell'infanzia coinvolte nel progetto per l'anno scolastico in corso. (ANSA).