Sanità: Mastrovincenzo, un futuro per il Geriatrico

(ANSA) - ANCONA, 17 APR - Servizi ambulatoriali per anziani, la realizzazione di un polo sanitario con il trasferimento dell'Ospedale di Comunità, l'ampliamento del Centro Diurno Alzheimer, lo sviluppo di servizi residenziali innovativi come gli alloggi assistiti o protetti per anziani. Sono gli assi di sviluppo di un progetto di riutilizzo delle strutture dell'Ospedale Geriatrico in via della Montagnola ad Ancona, dopo il trasferimento, nel 2024, nel nuovo ospedale dell'Inrca nella zona sud del capoluogo marchigiano. Il progetto è delineato in una mozione presentata dal consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, raccogliendo anche spunti e proposte della candidata sindaca del centrosinistra Ida Simonella.

Mastrovincenzo sottolinea che la città avrà sempre più bisogno di servizi per gli anziani e che quindi sarebbe "importante tenere insieme opportunità e bisogni per realizzare un progetto di riutilizzo dell'area della Montagnola che mantenga una finalità pubblica di tipo sanitario e sociale". Il progetto. da attuare insieme all'Inrca, prevede la realizzazione nell'area di un poliambulatorio specialistico ad orientamento geriatrico, che prevede anche radiologia e punto prelievi per le analisi , con presenza degli specialisti ospedalieri dell'Inrca. Quanto all'ospedale di Comunità, si tratta di 30 posti letto gestiti dall'Inrca in locali in affitto presso la struttura privata Residenza Dorica, che potrebbero essere trasferiti alla Montagnola. Nella stessa area potrebbe essere trasferito il Centro Diurno Alzheimer dall'attuale sede di Villa Gusso, con l'ampliamento da 13 a 20 degli anziani accolti. La parte più innovativa però è la realizzazione nei padiglioni del Geriatrico di alloggi assistiti, in alternativa alle strutture residenziali per anziani come Rsa, case di riposo, residenze protette. Si tratta di vari modelli, che vanno dagli alloggi protetti (mini appartamenti per anziani che vivono d asoli o in coppia, oppure piccoli nuclei non familiari. O ancora un piccolo gruppo di mini appartamenti per anziani non autosufficienti, seguiti da assistenti dedicate. La mozione di Mastrovincenzo impegna il presidente e la giunta regionale "a dare attuazione, in accordo con l'Inrca , al progetto". (ANSA).