Presto riprendono scavi su possibile Basilica di Vitruvio a Fano

(ANSA) - FANO, 17 APR - A breve a Fano (Pesaro Urbino) saranno ripresi i lavori di scavo in via Vitruvio, così da approfondire il ritrovamento dei resti di quella che potrebbe essere la Basilica di Vitruvio. Il Ministero della Cultura, e nello specifico la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha stanziato 45mila euro "per l'ampliamento dei lavori, per nuovi rilievi e per dare aggiornamenti alla cittadinanza - spiega all'ANSA l'archeologa Ilaria Venanzoni, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Ancona-Pesaro Urbino -. Il tempo di sbrigare le pratiche burocratiche e il cantiere sarà riattivato. Contiamo di farlo in un paio di settimane". Cora Fattori, assessore alla Cultura di Fano, fa sapere, invece, che "il Comune ha destinato a questa campagna di scavo 20mila euro, stiamo ultimando la convenzione, per un'ulteriore fase di ricerca e studio, tra il Comune, la Soprintendenza, il Centro Studi Vitruviani, l'Università Politecnica delle Marche e quella di Urbino". "Abbiamo deciso di dirottare le nostre risorse su questa campagna di scavo per l'importanza che sembra avere il ritrovamento" spiega.

L'assessore ricorda che i resti riaffioranti di recente si trovano a soltanto "a qualche decina di metri da quelli emersi nella chiesa di Sant'Agostino e questo lascia ipotizzare che possano appartenere a un unico complesso". (ANSA).