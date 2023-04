Auto fuori strada, tre riescono a uscire, ragazza incastrata

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - L'auto con a bordo quattro giovani va fuori strada, in tre riescono ad uscire ma una quarta persona, una giovane di 20 anni, rimane incastrata all'interno e solo l'intervento dei carabinieri riesce a metterla in salvo. E' successo nella notte, ad Ancona, in via Strada Vecchia del Pinocchio. Attorno alle 2 è arrivata alla centrale una richiesta per un incidente. In bilico in un fosso era finita una Toyota Yaris e la vegetazione, particolarmente scivolosa in quel tratto, rischiava di far slittare ancora più avanti il veicolo e di farlo finire oltre il fossato, in un precipizio di almeno 20 metri. Una pattuglia del Radiomobile ha raggiunto il posto e trovato la Yaris ancora a motore acceso, poggiata su un fianco.

Per far uscire la ragazza i carabinieri hanno sfondato il lunotto posteriore e solo così la 20enne è stata liberata e messa in salvo. Sul posto è arrivato anche il 118 e la giovane è stata affidata alle cure della Croce Gialla che l'ha portata in ospedale per un controllo. Illesi gli altri ragazzi. (ANSA).