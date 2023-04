Rifiuti: Braga (Pd),buona chiusura ciclo sostiene economia

(ANSA) - CORRIDONIA, 15 APR - "Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti significa sostenere lo sviluppo un pezzo di economia virtuosa dei territori". Lo ha detto la capogruppo alla Camera Chiara Braga (Pd) durante un incontro del Pd a Corridonia (Macerata) dedicato a transizione ecologica e sviluppo sostenibile e un confronto tra realtà del settore, imprese sostenibili e amministratore dem.

Il "ruolo fondamentale" del Pd è "avere una posizione molto chiara e avanzata sull'economia circolare". Non solo un "approccio in linea con la convinzione che affrontare i temi ambientali sia una priorità ma anche perché è un pezzo di economia del nostro Paese". Braga, lombarda, ha riferito di "esperienze virtuose" anche nella sua regione, nelle quali si è fatto "un investimento con un ruolo fondamentale degli enti locali territoriali, anche nella costruzione di soggetti industriali ma con forte radicamento territoriale"; l'esponente dem ha parlato di chance per "buona occupazione", "innovazione" e "nuovi profili professionali".

Dunque "chiudere efficacemente il ciclo di gestione dei rifiuti in maniera coerente con gli obiettivi europei di economia circolare" secondo il principio prossimità e la diminuzione del conferimento dei rifiuti in discarica, richiede di "fare un passo in avanti sulla dotazione di impianti che servono"; fare "investimenti virtuosi, senza generare situazioni di stress all'origine di scelte non commisurate alle reali esigenze e di spazi per rischio di presenze non lecite. Dove non c'è corretta gestione del ciclo rifiuti - ha concluso - si creano zona grigie in cui la criminalità organizzata o economia non legale trova un terreno fertile che non ci possiamo permettere". (ANSA).