Comunali: Ad Ancona 6 candidati sindaco, 18 liste depositate

Sono in tutto 18 le liste presentate dalle varie forze politiche per le elezioni comunali ad Ancona in cui corrono sei candidati sindaci: Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani), Roberto Rubegni (Verdi), Francesco Rubini (sinistra; 2 liste), Daniele Silvetti (centrodestra; 7 liste), Ida Simonella (centrosinistra; 6 liste), Enrico Sparapani (M5s) . Ieri erano state presentate 15 liste. La chiusura stamattina alle 12, nell'ex sala del Consiglio comunale in Largo XXIV Maggio, con il deposito delle liste di Forza Italia, Repubblicani e Udc, avvenuto poco prima delle 11.

La prima ad essere presentata, nella due-giorni che si è chiusa oggi, era stata stata ieri la lista "Ancona Futura - Ida Simonella sindaco". In tutto sono sei le liste a sostegno di Simonella per il centrosinistra: oltre ad Ancona Futura, "Ancona-Diamoci del Noi", "Pd", "Riformisti Azione-Iv-Calenda-Simonella sindaco", "Ancona Popolare-Centristi per Ancona" e "Repubblicani".

Sette le liste per il candidato di centrodestra Silvetti: oltre a "Udc" e "Forza Italia", "Silvetti sindaco per Ancona Protagonista", "Fratelli d'Italia", "Lega Salvini Ancona", "Rinasci Ancona - Civici e Solidali - Silvetti sindaco", "Civitas Civici Salvi".

In appoggio a Rubini le due liste: "Altra Idea di Città" e "Ancona città aperta". Infine tre liste, ciascuna a sostegno di una candidato: "Movimento 5 stelle" per Sparapani, "Ripartiamo dai Giovani per Battino, e Europa Verde-Verdi per Rubegni.

Nelle Marche si vota per le Comunali in 15 Comuni tra i quali sono quattro quelli con popolazione superiore ai 15mila abitanti e votazione con sistema maggioritario a doppio turno: oltre al capoluogo di regione Ancona, Falconara Marittima (Ancona), Grottammare (Ascoli Piceno) e Porto Sant'Elpidio (Fermo).

(ANSA).