Match pro-alluvionati con Nazionale cantanti slitta per meteo

(ANSA) - SENIGALLIA, 14 APR - Rinviata la "Partita del cuore - Insieme per Senigallia". L'evento benefico era stato organizzato per sostenere la popolazione della vallata Misa e Nevola, in provincia di Ancona, dopo l'alluvione del 15 settembre 2022; è stato rimandato a causa delle pessime condizioni meteo previste per domenica 16 aprile sulla costa adriatica. Ad annunciarlo la Caritas senigalliese: di concerto con la Nazionale italiana cantanti e le istituzioni locali, ha deciso di attendere giornate migliori per "poter regalare al pubblico un momento migliore di festa e divertimento".

Entro una settimana verrà comunicata la nuova data per l'evento solidale che si svolgerà sempre presso lo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia e vedrà scontrarsi le medesime squadre: la Nazionale italiana cantanti contro il Charity Team Senigallia. Tra i grandi nomi della musica, dello spettacolo e dello sport che si sarebbero dovuti fronteggiare domenica 16, avevano dato la propria disponibilità Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Leo Gassman, Bugo, Sangiovanni, Rkomi, Moreno Conficconi (Extraliscio), Mr Rain. E ancora: il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, gli ex calciatori Ciro Ferrara e Fabio Galante, il conduttore di Decanter (Rai Radio2) Federico Quaranta, dj Ringo e Nicolò De Devitiis (Le Iene).

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data ufficiale della "Partita del cuore - Insieme per Senigallia" ma è comunque possibile chiederne il rimborso sia on line che nei punti vendita entro il 30 aprile 2023. (ANSA).