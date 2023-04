Comunali: FdI, stop "Ancona moscia", quadrato su Silvetti

Stop ad un'Ancona "sciatta, trasandata, moscia", "faremo quadrato" con il candidato del centrodestra Daniele Silvetti" e le liste che lo sostengono per "cambiare la città". Parole del consigliere regionale Carlo Ciccioli, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, durante la presentazione della lista a sostegno di Silvetti: 32 i candidati, espressioni di tante categorie della società (dalla pesca all'impiego pubblico, avvocati, persone che si occupano di cultura, sanità, turismo, alcuni alla prima esperienza politica). FdI vuole 'portare' nel centrodestra tutta la "filiera istituzionale": dopo governo e Regione, il capoluogo, tradizionalmente appannaggio del centrosinistra.

Alla presentazione, molti dei candidati consiglieri e Silvetti che ha attaccato: "io cauto nella campagna elettorale? La bava alla bocca la lascio agli altri, cerco invece di spiegare ai cittadini il nostro punto di vista, le nostre idee di città". Una stilettata ai dem: "professorine", "supponenza"; "fanno campagna elettorale come se fossero opposizione: ci copiano volendo apparire come nuovi e, per la prima volta, sono loro a rincorrere". Le priorità? Ascolto, partecipazione e condivisione".

Di "ottime chance di vittoria", ha parlato il deputato Stefano Benvenuti Gostoli: "il centrodestra ha un allineamento di pianeti come mai verificato prima. Il governo Meloni sta facendo un ottimo lavoro come quello regionale guidato da Francesco Acquaroli. Manca l'ultimo sforzo per amministrare il capoluogo. Credo che abbiamo scelto la persona migliore che potevamo, Silvetti".

Ripercorrendo l'ascesa di FdI, la senatrice Elena Leonardi ha ribadito: "ogni sfida è possibile anche quella di amministrare la città che ha bisogno di una svolta, di essere degna del ruolo di capoluogo che pensiamo possa avere".

Ancona, ha detto il consigliere comunale e regionale Marco Ausili, si è messa fuori dall'allineamento istituzionale e "non ha avuto una visione che poteva permettere di collaborare per diventare grande"; "Nelle altre regioni, il capoluogo traina i comuni limitrofi, qui è il contrario". Tra le iniziative di FdI in programma una serata all'Hotel Seabay di Portonovo con il comico e conduttore tv Pippo Franco il 21 aprile. (ANSA).