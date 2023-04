Banche: Abi Marche, nel 2022 oltre 32 miliardi prestiti (+1,9%)

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - In crescita il mercato del credito nelle Marche: a fine 2022 si è registrato un totale prestiti per oltre 32 miliardi di euro (+1,9% sul 2021). In particolare, il credito concesso alle imprese ha superato i 16,8 miliardi (+0,8%) e oltre 13,4 miliardi alle famiglie (+3,4%). I dati sono stati diffusi nel corso della riunione di insediamento del nuovo presidente della Commissione regionale Abi delle Marche, Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione Territoriale Centro Est di Bper Banca. La nomina è stata deliberata dal Comitato esecutivo dell'Abi.

Durante l'incontro è stato fatto il punto sulla situazione marchigiana. Litta ha evidenziato "la volontà di proseguire sulla strada già tracciata della piena collaborazione con le Istituzioni locali a sostegno delle imprese e delle famiglie del territorio, nonché sulla prosecuzione dei rapporti con il mondo dell'Università collaborando all'avvio di iniziative info-educative su tematiche d'interesse del settore bancario".

Nelle Marche, "nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso al 2,3%, con sofferenze per 749 milioni. Superiori a 45,3 miliardi i depositi da parte della clientela, infine, segno di una costante fiducia dei risparmiatori".

Le Commissioni regionali, ricorda l'Abi regionale Marche, "rappresentano l'Associazione nell'attività di relazione con le autorità e gli uffici della Regione e con le organizzazioni imprenditoriali locali e seguono l'attività normativa delle Regioni per le materie di interesse del mondo bancario. Nel più ampio contesto della promozione di iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente delle imprese bancarie e del perseguimento di comportamenti ispirati ai principi della sana e corretta imprenditorialità ed alla realizzazione di un mercato libero e concorrenziale, i principali temi seguiti sono il sostegno alle imprese locali, alle famiglie e lo sviluppo dell'economia". (ANSA).