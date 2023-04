Conducente furgone tamponato finisce in scarpata e muore

Un furgone tamponato e fermo sulla Statale 76; il conducente che viene sbalzato sulla scarpata laterale e muore. L'incidente, avvenuto poco dopo le 14 in territorio tra Maiolati Spontini e Castelbellino (Ancona) in direzione del capoluogo, è costato la vita ad un 66enne di Varese, conducente di un Mercedes Vito; la persona alla guida dell'altra auto, un'Audi, è stata invece trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona per le cure e gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone sarebbe stato fermo con il cofano alzato a lato della carreggiata (nel tratto non c'è la corsia d'emergenza) forse a causa di un guasto e, probabilmente, il conducente fuori dal mezzo; in quel momento sarebbe sopraggiunta l'altra auto con il conseguente impatto che, direttamente o indirettamente (investito o 'spinto' dal proprio mezzo tamponato), ha sbalzato il 66enne nella scarpata da un'altezza di qualche metro. Il medico del 118 ha constatato il decesso del 66enne. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l'area dell'intervento. Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore. (ANSA).