Comunali: M5s, "molto da fare ad Ancona dopo guida fallimentare"

"Correremo da soli ma non isolati, forti dei nostri valori". Le parole del presidente del M5s ed ex premier Giuseppe Conte video-collegato ieri sera, per alcuni minuti, in supporto alla presentazione, al circolo Arti e Mestieri a Torrette, della lista del Movimento 5 stelle ad Ancona guidata dal candidato a sindaco Enrico Sparapani, 50 anni, ingegnere anconetano. "Ho accettato la proposta di candidarmi - ha attaccato Sparapani - perché credo di poter essere d'aiuto al servizio di una città in cui c'è molto da fare dopo la guida fallimentare della sindaca Mancinelli".

Tra i punti dolenti, ha lamentato, la crisi del commercio con un'impresa su cinque andata in fumo, e poco meno della metà di studenti che preferisce continuare gli studi in atenei fuori città. Tra le priorità del movimento "Ambiente e salute" con proposte tra cui la stazione marittima in centro città , la metropolitana di superficie, un piano contro l'inquinamento in città, eliminare dal Prg un consumo di suolo ulteriore; l'Area marina protetta per il Conero; per il porto, spostamento del traffico commerciale dallo scalo storico alla Banchina Marche dedicata ai container.

Conte ha apprezzato di vedere molti volti nuovi, tra gli altri noti, plaudendo alla candidatura di Sparapani "entrato da tempo nel M5s condividendo le nostre linee su temi come la transizione ecologica e la lotta alle disuguaglianze".

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, la capogruppo in Consiglio regionale Marta Ruggeri, gli ex senatori Sergio Romagnoli (coordinatore provinciale), Mauro Coltorti, Rossella Accoto e il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani.

Ecco i 29 candidati tra cui dieci donne: Donatella Baglioni, Bruno Bartoloni, Damiano Bastianelli, Bruno Bertini, Marco Boarini, Roberto Bracciatelli, Ugo Castellotti, Maria Rosaria De Crescenzo, Leonardo De Marco, Patrizia Falcioni Franca Finaurini, Maria Cristina Fiorito, Mirko Giacchè, Federico Giampieri, Jacopo Massaccesi, Antonio Mignone, Graziella Molinari, Nahid Nazmul Ahmed, Giancarlo Palestini, Angelica Palumbo, Maurizio Pierani, Francesco Prosperi, Cristina Rosati, Lorella Schiavoni, Matteo Sini, Nilo Speranzini, Andrea Stella, Roberto Farano e Daniela Volponi. (ANSA).