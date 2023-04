Terremoto: sindaca Ancona, "bene stato emergenza, primo passo"

"E' stato dichiarato lo stato di emergenza per il terremoto del novembre scorso. Bene, lo chiedevamo con forza e lo attendevamo da tempo. Come Comune di Ancona abbiamo spinto il più possibile, presidiato e sollecitato in ogni contesto, incontrato e coinvolto le famiglie". Lo afferma la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli.

"Questo è il primo passo, fondamentale certo, ma solo il primo passo. - osserva - Ora non si perda ulteriore tempo: Governo e Parlamento prevedano i soldi necessari al ripristino delle abitazioni private e degli edifici pubblici danneggiati (come è avvenuto per Ischia) e indichino con certezza alle oltre 300 famiglie di Ancona interessate quale sarà il contributo dello Stato e quali saranno le condizioni per accedervi". (ANSA).