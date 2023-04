Terremoto: ad Arquata un presidio rurale dei vigili del fuoco

Ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), uno dei borghi più colpiti dal sisma nel Centro Italia del 2016, sarà istituito un presidio rurale ("I due parchi") dei vigili del fuoco. A dare notizia del nuovo servizio per la comunità montana è il Commissario per la ricostruzione post Sisma Guido Castelli e il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. L'annuncio è stato dato oggi al Viminale durante un incontro tra il sottosegretario Prisco, e il commissario Castelli.

Il presidio del comune montano sarà al servizio di un'area che comprende due Parchi nazionali, dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga. Sarà dunque realizzato un servizio strategico soprattutto per la sicurezza degli abitanti e dei tanti visitatori e appassionati di montagna che frequentano la zona, ma anche per tutelare le risorse naturali di quel territorio sottoposto anche a un alto rischio di incendi boschivi. Attualmente, i vigili del fuoco hanno una sede temporanea a Pescara del Tronto, frazione di Arquata. Il nuovo presidio rurale sarà ospitato in frazione di Borgo, nella struttura dove operano gli uffici comunali che presto saranno trasferiti nel nuovo municipio in costruzione a breve distanza.

In quell'area già è presente una tensostruttura adibita ad autorimessa, in grado di contenere mezzi e attrezzature, mentre nelle vicinanze sorge un'elisuperficie.

"Aumentiamo la capacità operativa e di prevenzione del Corpo dei vigili del fuoco e insediamo servizi nelle aree interne che, in assenza di servizi, rischiano lo spopolamento - ha detto Prisco - Lo Stato garantisce il soccorso pubblico ovunque".

"Questo distaccamento ha un valore concreto, ma anche fortemente simbolico: esprime la presenza dello Stato - ha sottolineato Castelli - I vigili del fuoco rappresentano un presidio fondamentale per i territori montani e nostre comunità e non dimentichiamo il loro impegno e coraggio nei drammatici giorni dei terremoti del 2016". "Si tratta di un intervento importante per il nostro Comune, che ha voglia di rinascita e per questo necessita di mettere a disposizione dei cittadini più servizi - ha spiegato infine il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi - Questo presidio va proprio in questa direzione".

