Picchia la madre per comprare droga, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - SENIGALLIA, 12 APR - Ha picchiato la madre per poter avere i soldi con cui comprarsi la droga ma è stato fermato prima da alcuni parenti poi dai carabinieri che l'hanno arrestato. E' successo la sera del 9 aprile, la domenica di Pasqua, quando un giovane di Senigallia (Ancona), già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la madre in preda a una crisi di astinenza.

Grande riserbo sull'episodio che riguarda una vicenda molto delicata ma non è il primo che si verifica nella famiglia alle prese con le problematiche di tossicodipendenza del figlio. La sera di Pasqua, il giovane ha prima alzato la voce e pretendeva soldi per acquistare una dose; al diniego della madre, l'ha aggredita. Alcuni parenti, con molta difficoltà, sono intervenuti in difesa della donna, in attesa che sul posto arrivassero i carabinieri della Compagnia di Senigallia. I militari hanno arrestato il giovane trasferendolo, la sera stessa, nel carcere di Ancona - Montacuto. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Senigallia dove ha ricevuto le cure per le lesioni riportate che non sono fortunatamente di grave entità. (ANSA).