Violenza donne: Ancona, in un anno 6 arresti e 55 denunce

Un anno di attività ad Ancona della Polizia di Stato che domani festeggerà i 171 anni dalla Fondazione del Corpo: in provincia la cerimonia si terrà a Osimo nella Sala Polifunzionale del Centro nazionale della Lega del Filo d'Oro. Sono stati sei gli arresti per il cosiddetto "Codice Rosso" che tutela vittime di violenze domestiche e di genere: uno in flagranza e cinque per maltrattamenti in famiglia.

Denunciate 55 persone, tra cui un minore Gli agenti hanno eseguito 12 misure cautelari per divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa; cinque per arresti domiciliari. Sono 22 gli ammonimenti emessi da questore Cesare Capocasa contro violenza di genere. Per reati contro la persona eseguite ordinanze di custodia in carcere tra cui tre per atti persecutori e due per minacce.

Per scambio e detenzione di materiale pedopornografico, il personale del Compartimento e delle Comunicazioni di Ancona ha deferito all'Autorità giudiziaria 73 persone; in due distinte operazioni, arrestati in flagranza due uomini, residenti nelle province di Ancona e Macerata, con il sequestro di materiale di natura pedopornografica (circa 35mila file e video ritraenti minori tra i 6 e 12 anni coinvolti in atti sessuali).

Sette persone indagate o deferite per reati contro il patrimonio. Fra le indagini più rilevanti quella a carico di 20 persone per associazione per delinquere finalizzata al furto di veicoli commerciali, ricettazione e riciclaggio; 19 i segnalati per traffico internazionale di veicoli tra l'Italia e l'Est Europa. Operazioni anti-droga hanno portato a due arresti per detenzione ai fini di spaccio di oltre un chilo di hascisc; due gli arresti per spaccio volta di cocaina ed eroina (450 grammi circa). Sequestrati 17,551 kg di cannabinoidi (hashish e marjuana), 0,330 kg di eroina, 1,235 kg di cocaina e 10 grammi di altra sostanza.

Nell'ultimo anno registrati nella provincia episodi che hanno destato allarme sociale e coinvolto gruppi di giovani alcuni dei quali minorenni, quali risse e aggressioni, per lo più per motivi futili. A tutela della sicurezza di luoghi pubblici, oltre alle denunce, emessi 61 Dacur (Divieto Accesso Urbano) di cui tre a carico di minorenni. (ANSA).