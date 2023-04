Un murale a Tavullia per Valentino Rossi, 'to be a rock'

'Vale, to be a rock and not to roll', un murale a Tavullia (Pesaro Urbino per Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di motociclismo in quattro diverse classi. Oggi Valentino ha partecipato all'inaugurazione aggiungendo la sua firma a quella dell'artista Buglisi. Un progetto promosso dall'amministrazione comunale che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale; che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale con un murale realizzato a Tavullia.

Wallabe Urban Art è stata incaricata per progettare l'iniziativa di arte urbana, promossa e sostenuta dal Comune di Tavullia. A realizzarla, sulla parete di un edificio nel cuore del paese di Tavullia, uno degli street artist italiani più noti: Andrea Buglisi. Oggi l'inaugurazione alla presenza dello stesso campione del motociclismo mondiale che è salito sul mezzo meccanico per aggiungere la sua firma a quella dell'artista, "Valentino Rossi da più di 25 anni porta il nome di Tavullia nel mondo - precisa la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci - Per celebrare la sua straordinaria carriera abbiamo pensato ad una serie di iniziative che rafforzeranno ancora di più il legame di Valentino con la sua comunità e che culmineranno simbolicamente con la consegna delle chiavi della città in programma il prossimo 19 maggio. Il murales che abbiamo inaugurato oggi - spiega - è solo una delle iniziative artistiche che realizzeremo a Tavullia per far sì che il suo paese diventi una sorta di museo a 'cielo aperto' dedicato a Valentino capace anche di valorizzare la nostra offerta turistica". (ANSA).