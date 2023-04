Terremoto: Cdm dichiara stato emergenza per sisma Marche

"Il Consiglio dei ministri ha appena deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito delle forti scosse di terremoto che lo scorso 9 novembre hanno colpito i territori di Ancona, Fano e Pesaro". La soddisfazione in un post su Facebook del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo la decisione in serata del Consiglio dei ministri.

"Il governo - aggiunge il presidente - ha stanziato 4,86 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sismico. Voglio ringraziare il presidente Giorgia Meloni e il ministro Nello Musumeci per questo provvedimento che permetterà di dare risposte agli enti locali e alle tante famiglie sfollate". (ANSA).