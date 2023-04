Raoul Bova ad Ancona sul set di una nuova fiction

L'attore romano Raoul Bova è arrivato ad Ancona per girare la nuova fiction che andrà in onda sul piccolo schermo non prima del prossimo autunno. Bova è stato accolto dai fans, al Passetto, dove il suo staff farà base fino alla mezzanotte di oggi per girare le prime scene della fiction nella quale l'attore interpreta un istruttore di atletica per disabili.

Caravan e tir della troupe sono parcheggiati vicino al Monumento ai Caduti. Da uno dei caravan è sceso l'attore romano, attorno alle 17.30, uscendo allo coperto e suscitando l'entusiasmo di donne e ragazzine che lo aspettavano da stamattina. Bova è poi sceso alle Grotte del Passetto per girare alcune scene della fiction. Maglione azzurro, il sorriso sulle labbra, si è intrattenuto per stringere mani e fare dei selfie con chi glielo chiedeva. Scortato poi dalla sicurezza ha preso l'ascensore per arrivare dritto sul set in spiaggia.

La fiction è prodotta dalla Lux Vide che non ha ufficializzato ancora nulla sul contenuto della storia e nemmeno sul titolo della serie che sarà di quattro puntate. Indiscrezioni dicono che si intitolerà "I magnifici 5". Domani le riprese saranno a Portonovo. La troupe si fermerà fino al 22 aprile in città.

