Palazzo evacuato per fuga di gas, 20 persone fuori casa

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - Un palazzo in via Flavia ad Ancona è stato evacuato nel tardo pomeriggio a causa di una fuga di gas da un appartamento al terzo piano: in via precauzionale sono stati evacuati temporaneamente 20 persone sono stati chiusi i contatori del gas. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con autoscala, che hanno proceduto all'evacuazione.

Presente sul posto anche la Polizia, la Croce Gialla e il 118.

(ANSA).