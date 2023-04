"All inclusive" per turismo accessibile da Ascoli a Marche

Informare e diffondere conoscenza ispirazionale sul turismo accessibile nella città di Ascoli Piceno e, in generale, nelle Marche, attraverso il racconto di progetti, esperienze e buone pratiche regionali e nazionali. È l'obiettivo di "All Inclusive. Da Ascoli alle Marche per tutti", l'evento di turismo accessibile organizzato da Comete Impresa Sociale e La Casa di Asterione con il Comune di Ascoli Piceno, in programma il 15 aprile presso la Bottega del Terzo Settore.

L'appuntamento conclude il progetto "Ospitalitascoli, per una città di Ascoli accessibile" del Comune di Ascoli Piceno finanziato a valere sulle risorse del Por Fesr Marche 2014-2020 e, allo stesso tempo, intende aprire un momento di confronto culturale e sociale su buone pratiche e progetti marchigiani.

Domenica 16 aprile, inoltre, la città di Ascoli sarà animata da "I Fantastici quattro", i tour inclusivi alla scoperta dei musei e dei maggiori luoghi di interesse del centro storico co-creati da Comete Impresa Sociale con Fondazione Officina dei Sensi, US Acli, Coop. Integra, Centro diurno il Sentiero, Aism, Aps Oltre, Frida Art Accademy. Un altro modo di "vedere", l'esperienza che insegna è la visita sensoriale al Museo Archeologico Statale (particolarmente adatta a disabilità sensoriale visiva), L'arte della ceramica: dare forma a un racconto è l'esperienza riservata ai ragazzi del Centro Diurno della Cooperativa Sociale Il Sentiero nell'affascinante Museo dell'Arte Ceramica di Ascoli (particolarmente adatta a disabilità psichiatrica).

La Camminata dei musei sulle orme di Osvaldo Licini è l'itinerario guidato dedicato ai luoghi dell'artista (particolarmente adatta agli over 65) e, infine, PasseggiAMO, ColoriAMO In Ascoli è la bella passeggiata inclusiva per le vie del centro storico ascolano con il laboratorio pittorico presso il Polo culturale di Sant'Agostino (particolarmente adatta a disabilità motoria e cognitiva). (ANSA).