Pasqua: mattinata nuvolosa, schiarite nel pomeriggio

(ANSA) - ANCONA, 09 APR - La Pasqua nelle Marche si presenta con un cielo irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata per le nubi in ingresso dal mare. Schiarite sempre più ampie sono attese nel pomeriggio a partire dai settori settentrionali. In mattinata, le previsioni del Centro Multirischi regionale annunciano piogge sparse e possibili nevicate sopra i 1.200 metri di quota. Tempo migliore per il giorno di Pasquetta, il cielo si presenterà sereno o irregolarmente nuvoloso. Il mare sarà mosso e le temperature, lunedì, faranno registrare un lieve rialzo. Netto miglioramento per la giornata di martedì. (ANSA).