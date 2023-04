Incidente al crossodromo: grave motociclista di 17 anni

(ANSA) - JESI, 09 APR - Un motociclista di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dopo essere caduto durante un allenamento in una pista da motocross a san Marcello (Ancona). La sua moto si è impuntata su una duna nella parte bassa del percorso, disarcionandolo. Il ragazzo è caduto a terra, battendo la testa e perdendo conoscenza. Sul luogo è intervenuta l'automedica del 118, ma viste le condizioni del 17enne, è stata chiamata l'eliambulanza che lo ha trasportato in ospedale, con una barella spinale e in codice rosso. Nella caduta il giovane ha riportato un trauma cranico e facciale, fratture alle gambe e al bacino. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).