Terremoto: torna abitabile edificio bifamiliare a S. Severino

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 08 APR - Altre due famiglie di San Severino Marche (Macerata) rientrano a casa dopo le scosse di terremoto dell'ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell'Ordinanza con la quale, subito dopo il sisma, aveva dichiarato un edificio bifamiliare, in via Ludovico Ariosto, non utilizzabile. L'immobile è stato interessato nel frattempo da lavori di riparazione del danno con miglioramento simico della struttura grazie a un contributo di 410mila euro concesso dall'Usr della Regione Marche. (ANSA).