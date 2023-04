Stalking: molesta ex fidanzata, Ammonimento questore di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Ancora un Ammonimento per Atti Persecutori, firmato oggi dal questore di Ancona, e che gli agenti della Divisione Anticrimine stanno notificando in queste ore per fermare un uomo, italiano, di circa 45 anni, che non accetta la fine della relazione con la sua ex fidanzata e da mesi la importuna, l'offende, si apposta e la segue nei suoi spostamenti. La parte lesa, un'italiana di circa 35 anni, ha ricostruito nella " Stanza tutta per sé" dedicata alle donne vittime di violenza di genere, presso la Questura di Ancona, i mesi di paura, tensione, incapacità di avere una vita normale.

Al termine dell'attività istruttoria, condotta dalla Divisione Anticrimine, il questore ha emesso il provvedimento che intima all'autore delle condotte persecutorie di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva nei confronti della parte lesa.

Nel medesimo provvedimento è stato anche rammentato all'uomo, che l'eventuale violazione del dispositivo, comporta la procedibilità d'ufficio nei confronti di soggetti già ammoniti.

Dal primo gennaio ad oggi sono già 10 gli ammonimenti emessi dal questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, per interrompere condotte di minacce, pressioni, appostamenti, violenze, che trovano sempre una presunta origine nell'amore.

L'Ammonimento del questore è un efficace deterrente per contrastare la violenza di genere, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, di tipo fisico o psicologico, anche quando accadono in ambito familiare. Ulteriore importante strumento di contrasto è l'uso dell' App YouPol estesa anche alle segnalazioni di violenza domestica e stalking, che permette di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato. "Ancora una relazione affettiva tossica, fatta di ricatti, sopraffazione, volontà di dominio - commenta Capocasa -. In questa giornata particolare, Sabato Santo, vogliamo ricordare a tutte le vittime che le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono accanto a loro, nel percorso di rinascita e di recupero rivolto, lo rammentiamo, anche agli stalker ed agli uomini maltrattanti". (ANSA).