Pasqua: vescovo Fabriano, giovani non lasciatevi rubare futuro

(ANSA) - FABRIANO, 08 APR - Si rivolge ai giovani il messaggio di Pasqua del vescovo di Fabriano e Camerino, Francesco Massara. "Cari giovani, in questo tempo così difficile, segnato da avvenimenti drammatici e dalla violenza della guerra che costringe tanti a scappare con ogni mezzo da luoghi segnati dalla morte e in cui è negata la libertà - dice il presule - è importante allora non lasciarsi rubare il sogno di un futuro possibile e di un mondo nuovo. Non lasciatevi intrappolare dalle reti dell'individualismo, dell'indifferenza e dell'egoismo, ma alzatevi, risvegliatevi e andate incontro agli altri con l'entusiasmo che vi contraddistingue. Di fronte a chi decide di amare, non c'è morte che tenga - aggiunge, rivolgendosi ai giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona quest'estate -. E in un mondo che non racconta più la speranza, siate capaci di seminare nella storia attraverso la vostra testimonianza gesti di vita efficaci e gioiosi per offrire il vostro contributo a far germogliare il seme nuovo di quella speranza che caratterizza la vostra naturale apertura alla verità, alla giustizia, alla solidarietà, alla pace", conclude. (ANSA).