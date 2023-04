Quattro Dacur per aggressione in piazza del Papa a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 07 APR - Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha firmato quattro Aivieti di Accesso alle Aree Urbane (Dacur o Daspo Willy) del Comune di Ancona, che il personale della Divisione Anticrimine sta notificando in queste ore ad altrettante persone, di nazionalità egiziana, per la violenta aggressione , in prossimità di un noto locale notturno, in piazza del Plebiscito, o piazza del Papa, il 26 marzo. I quattro sono già stati denunciati denunciati dalla Squadra Mobile per lesioni aggravate ai danni di un giovane diciassettenne, per motivi futili. Sulla scorta delle risultanze emerse e valutati gli elementi che hanno contraddistinto l'aggressione, particolarmente violenta e spietata di quattro individui in concorso, nei riguardi di un minore, la Divisione Anticrimine della Questura di Ancona ha elaborato le quattro misure di prevenzione personali citate: i quattro non potranno accedere alle aree interessate, stazionare anche nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in loco. In particolare, è stato inibito per due anni l'accesso alla piazza e a tutte le aree urbane limitrofe. Il Daspo Willy, ricorda la Questura, ha avuto nei precedenti episodi ad Ancona, "eccellenti risultati" in termini di recidive. "La prevenzione è l'arma vincente per combattere questi fenomeni violenti che turbano il vivere ordinato delle nostre comunità" ribadisce il questore Capocasa.

(ANSA).