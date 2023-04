Comunali: Europa Verde, noi alternativi a c.destra e c.sinistra

(ANSA) - ANCONA, 07 APR - "Una lista di 25 candidati che rispecchiano la città, alternativi al centrosinistra e al centrodestra, in grado di attuare una politica che migliori la vita dei cittadini con azioni concrete e prospettive certe in chiave ecologista". Con queste parole il candidato sindaco di Europa Verde-Verdi Ancona alle comunali Roberto Rubegni ha presentato la sua lista. "Si tratta di medici, studenti, operatori sanitari, pensionati e professionisti - ha spiegato - tra cui una decina under 30 anni, per un'età media di 50 anni.

Capolista è Caterina Di Bitonto, storica esponente dei Verdi", già assessore comunale di Ancona e attuale portavoce cittadina di Europa Verde assieme a Lanfranco Giacchetti. Una decina i punti sottolineati da Rubegni, commercialista ed ex amministratore delegato di Anconambiente: l'istituzione dell'Area Marina Protetta del Conero e la rigenerazione urbana della città. Un obiettivo da perseguire, recita il programma, "potenziando gli spazi verdi e la mobilità sostenibile per sconfiggere l'inquinamento in linea con il Pnrr, recuperando anche la Stazione marittima come base di una metropolitana di superficie, un centro del riuso, la valorizzazione delle spiagge del Passetto e di Palombina".

In elenco anche progetti per il Porto, con il no all'ampliamento del Molo Clementino per l'attracco delle grandi navi, puntando invece ad emissioni zero a partire dall'elettrificazione delle banchine. In programma anche l'istituzione di un assessorato al Lavoro e all'Università in grado di collegare formazione e occupazione, la riqualificazione delle periferie cittadine e delle frazioni garantite da migliori collegamenti e luoghi d'incontro, e la valorizzazione dei beni storici e architettonici e la creazione di un Museo del Mare.

"Siamo l'unica forza politica che prevede un approccio alla politica ecologista - ha dichiarato Pier Francesco Corvino, segretario provinciale di Ancona - e dobbiamo metterlo in pratica con una visione di prospettiva, sapendo che Ancona non è una città qualsiasi ma un capoluogo di regione. Tra i candidati, la più giovane è Melanie Bolognini (25 anni) , l'ex consigliere regionale Adriano Cardogna, Simone Giacchetti, figlio dell'attivista dei Verdi Lanfranco. (ANSA).