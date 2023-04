Alluvione Marche: Mancini alla Partita del cuore a Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 07 APR - Anche il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini scenderà in campo durante la "Partita del Cuore - Insieme per Senigallia" in programma domenica 16 aprile a favore delle popolazioni marchigiane colpite dall'alluvione del 15 settembre. E' solo l'ultimo di una serie di nomi - tra sportivi, personaggi dello spettacolo, cantanti dell'ultimo festival di Sanremo - che saranno protagonisti dell'appuntamento solidale del 16 aprile allo stadio Bainchelli di Senigallia. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno di quanti si sono visti la casa o l'azienda allagata da acqua e fango sette mesi fa, quando i fiumi Misa e Nevola esondarono, causando 13 vittime (di cui una donna ancora ufficialmente dispersa) e danni per centinaia di milioni di euro. Mancini farà parte del Charity Team Senigallia, la squadra che sosterrà la Caritas diocesana promotrice dell'incontro di calcio, con lui gli ex calciatori Ciro Ferrara e Fabio Galante, dj Ringo, il conduttore di Decanter (Rai Radio2) Federico Quaranta e Nicolò De Deviitis (Le Iene). Per quanto riguarda i cantanti, c'è ancora riserbo sulla formazione: si parla di Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Leo Gassman, Bugo, Sangiovanni, Rkomi, Moreno Conficconi (Extraliscio) e Mr. Rain.

Il ricavato del match di solidarietà andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, in prima linea nella gestione dell'emergenza. (ANSA).