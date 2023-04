Un mese per votare capolavoro da restaurare fra Marche e Friuli

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Ci sarà un mese per scegliere quale capolavoro restaurare fra un'opera d'arte del Friuli-Venezia Giulia e una delle Marche: dall'otto aprile al 7 maggio si svolge infatti la seconda tappa di Opera tua, l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0, che permette a soci e consumatori di votare online, al link all.coop/operatua oppure attraverso la App di Coop, e scegliere a quale lavoro destinare fondi per il restauro.

In questa seconda tappa, la scelta è fra la Madonna in gloria fra San Romualdo e Santa Scolastica, pala d'altare realizzata intorno al 1735 da Lucia Ricci per la chiesa del monastero femminile di San Giuliano di Fermo (Ancona), e la Madonna Addolorata con i Santi, pala d'altare realizzata intorno al 1830 da Marianna Pascoli, amica e allieva del Canova, che è custodita nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vito d'Asio, in provincia di Pordenone.

Avviata nel 2017, Opera tua ha finanziato il restauro di 38 opere del patrimonio artistico italiano di tutte le epoche storiche, provenienti da istituzioni di tutti i territori in cui è presente la Cooperativa, con un finanziamento di 830 mila euro ricavati dall'1% delle vendite ai soci di prodotti a marchio Coop. In questa sesta edizione, in particolare, la scelta viene fatta fra opere realizzate da artiste donne. (ANSA).